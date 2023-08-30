Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своих буднях, неожиданно высказалась о творчестве Тины Кароль. Никитюк решила вместе с подругой посетить выступление звезды, а также представила в Инстаграм несколько кадров о том, как успела провести время.
В своем юмористичном стиле Никитюк сразу подметила и впечатления от выступления Тины Кароль, которая недавно устроила концерт. Леся Никитюк поспешила высказаться в Стори, сопроводив личные замечания кадрами с выступления:
«Очень хороший концерт, очень хорошая Тина. Песни, свет, виджеинг, бэк-вокал, музыканты и Дима Жук. Мы тоже хорошо поем!» - заявила Никитюк. Она также представила несколько кадров из выступлением Кароль, заявив, что хорошо провела время и оценила масштаб выступления.
Как правило, Леся Никитюк не так часто говорит личное мнение о коллегах и не рассказывает, на концерты каких украинских звезд ходит, чтобы тех поддержать.
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Также ранее мы писали, телеведущая Леся Никитюк и актриса "Женского квартала" радуют своих поклонников креативными видео, где они превращаются в уникальные куклы. В последней третьей серии своего забавного сериала о куклах они предстают в образах Барби и брутальной Пупс, о чем Никитюк напомнила в Инстаграм.
Видео, в котором они выступают в роли этих необычных персонажей, доступно для просмотра в социальных сетях Леси и Ирины.
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