В Украине возникла новая волна возмущения из-за проведения тендера на значительную сумму средств. Объявлена ​​реконструкция столовой с расширением помещений на государственном предприятии "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа". Соответствующий тендер появился на сайте Zakupki.Prom. Она вызвала непогоду среди граждан. Сумма, которую хотят потратить поразила также журналиста Юрия Романенко.

Отмечено, что для реконструкции столовой предполагается потратить более 88 миллионов гривен. Журналист иронически прокомментировал тендер: "Зимой в этой столовой будет пункт несокрушимости. Будет холодно, но сыто".

В сети выражают недоумение огромной суммой выделенных средств. Сообщество отмечает, что спортсмены никогда не сталкивались с проблемами плохого питания, и многие пользователи высказывают мнение, что в первую очередь следует уделить внимание потребностям наших защитников на фронте:

"Когда это уже закончится, что там трудно на законодательном уровне этот бардак хоть ограничить!?", "Это когда-нибудь прекратится?", "Одурели. Если есть такие деньги на ремонт, то может потратить их стоит на ВСУ?", "Блин .. это как-то можно остановить? Ибо уже испанский стыд честное слово...".

Отмечается, что реконструкция должна являться частью комплексной перестройки Олимпийского центра, которая началась с 2019 года. В настоящее время ведется строительство нескольких важных спортивных сооружений, хотя работа над Олимпийским бассейном временно приостановлена. Реконструкция столовой также входит в общий план по усовершенствованию Олимпийского центра.

Последние новости Украины:

Напомним, на Днепропетровщине хотят потратить 1,2 миллиона для праздника.

Как сообщала Politeka, в Украине назревает новый тендерный скандал на 3,5 миллиона гривен, на что пойдут деньги.

Также Politeka писала, "Энергоатом" поймали на странных закупках для ЗАЭС.