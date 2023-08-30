Певица Надя Дорофеева, которая недавно стала очередным членом жюри в музыкальном шоу "Голос". Команда "Голоса страны", решила похвалиться успехом с Максом Барских. Как известно, вместе с коллегой Дорофеева выпустила новую песню и клип, при этом попробовав силы в новом стиле.

Музыкальный дуэт Нади Дорофеевой и Макса Барских был инициирован идеей Макса. Они смогли воплотить план и снять клип всего за неделю.

В песне раскрывается множество аспектов: воспоминания о прошлом, связь с друзьями, переживания о горести, боли, слезах и ярости, которые превращаются в пылкий танец. Именно за этой танец Дорофеевой и написали недовольные комментарии.

«Песня прикольная, но как можно столь веселые песни придумывать, когда в стране война? 😢 Открывайте окна, но у меня война, не знаю как у других; Это их работа. Им тоже нужно зарабатывать деньги и платить налоги;

Уже год у всех только печальные песни. Не может человек все время плакать; А жить когда, если война затянется на 100 лет?; Боже, что с людьми не так, чтобы такое смотреть; В стране война как такие веселые песни можно выпускать» - написали под видео Дорофеевой.

Сейчас Дорофеева старается привлечь внимание к своему творчеству, хотя даже под простыми фото поклонники затрагивают тему ее личной жизни.

Дорофеева вышла замуж второй раз совсем недавно, поэтому шутки про ее отношения с бывшим мужем, и Дашей Кацуриной, с которой она ранее дружила, не утихают.

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