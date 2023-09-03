За взятку они предлагали потенциальным призывникам свою «помощь» в уклонении от службы.

Так, собрана доказательная база на главу военно-врачебной комиссии, которая причастна к коррупции во время мобилизации.

Как сообщила пресс-служба СБУ, чиновник возглавила преступную группу, в которую входило минимум 5 человек.

В коррупционной "схеме" принимал участие руководитель отделения военкомата в Киевской области с подчиненным.

Фигуранты дела принимали взятки от потенциальных призывников за «помощь» в уклонении от военной службы.

Стоимость коррупционной «услуги» за фиктивные документы по «плохому» здоровью составила до 7 тыс. долларов.

Чиновники «проработали» из-за такой схемы более 50 уклонистов, которые хотели бежать за границу.

Искали клиентов и брали деньги из бывшего военкома и его сына, глава военной медкомиссии подписывала справки о непригодности к "по состоянию здоровья" даже без медосмотра.

На основании фиктивных врачебных документов должностные лица «списывали» уклонистов.

Главы медкомиссии сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Подозрение по ч. 3 ст. 332 объявлен и начальник отделения военкомата и его сообщникам.

Продолжается расследование, злоумышленникам грозит до 9 лет с конфискацией имущества.

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