Украинскому бизнесмену и его пособникм может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении киевскому предпринимателю, обвиняемому в том, что он в 2022 году перечислил более 50 миллионов российских рублей в бюджет российской федерации. Подробностями этого вопиющего случая поделилась пресс-служба СБУ.

Служба безопасности узнала, что владелец торговой компании из Киева участвовал в финансировании вооруженной агрессии россии. Он осуществлял импорт и продажу климатической техники из Восточной Азии в Украину.

По данным следствия, этот бизнесмен также причастен к созданию и руководству другими торговыми компаниями в Москве. Перед началом российской агрессии, он уехал в европейскую страну, где продолжает управлять своим бизнесом, включая функционирующий в российской федерации.

С помощью его указаний, находящиеся под его контролем российские компании продолжали свою деятельность и после нападения РФ, продолжили перечисляя значительные суммы в российский бюджет.

В настоящее время, поскольку бизнесмен находится за пределами Украины, принимаются меры по его привлечению к ответственности. Он обвиняется в сотрудничестве с государством-агрессором и предварительным сговором группы лиц. Сообщница фигуранта подсудна вопросам избрания меры пресечения.

Злоумышленникам может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие проводилось при руководстве Киевской областной прокуратуры.

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