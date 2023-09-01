Известно, что ребенок с мамой жил в одном из модульных городков на Львовщине.

Во вторник, 29 августа произошло трагическое событие. Стало известно, что возле села Раковец Львовского района автомобиль наехал на коляску, в которой был 2-летний мальчик. Ребёнок от удара погиб на месте ДТП.

Об этом трагическом событии подробнее сообщили в полиции Львовской области.

Уточняется, что смертельная авария произошла на трассе "Киев-Чоп" возле Львова. Там водитель автомобиля Peugeot 407 наехал на коляску с ребенком. Коляска улетела на несколько метров и перевернулась от удара. Известно также, что коляска с ребенком передвигала мать мальчика, переходившего дорогу. В ДТП на месте трагедии погиб 2-летний мальчик.

Известно, что ребенок с мамой жил в одном из модульных городков на Львовщине. За рулем автомобиля находился 43-летний житель Нового Роздола Львовской области.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Известно также, что сейчас проводится расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Последние новости Украины:

Напомним, лихач на автобусе сбил людей у ​​перехода в Днепре.

Также сообщалось, что 15-летний парень за рулем натворил беды в Киевской области, кадры ДТП.

Кроме того, Politeka.net писала, что жизнь трех выпускниц оборвалась в одну минуту из-за пьяного полицейского.