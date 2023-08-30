«Укрзализныця» после новой массированной вражеской атаки сделала важное заявление.

"Укрзализныця" срочно предупредила пассажиров о задержке некоторых поездов.

«В связи с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела на Житомирщине задерживаются поезда: №54 Перемышль – Киев до 2 часов; №№743 Дарница – Львов до 1 часа; №68 Варшава – Киев до 30 минут», - говорится в срочном сообщении «Укрзализныця».

Также в «Укрзализныце» подчеркнули, что все остальные 84 поезда дальнего сообщения – по расписанию.

Напомним, ночью 30 августа противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами.

Всего было зафиксировано 44 вражеских воздушных целей: 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 и 16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Известно, что в Житомирской области враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе.

«Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно», - говорилось в сообщении Житомирской областной военной администрации.

Очаги возгорания, возникшие из-за вражеской атаки, ликвидированы.

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