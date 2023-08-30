Украина в 2024 году планирует повысить минимальную зарплату, что отразится на увеличении гарантированного размера пенсий. Лица, отвечающие требованиям к стажу и достигшие определенного возраста, могут ожидать повышения пенсии.
Согласно нововведению, граждане Украины, достигшие 65 лет и выполнившие стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), смогут получать пенсию не менее чем на 40% от минимальной зарплаты.
Документ, разосланный Министерством финансов в органы местной власти, предусматривает двойное повышение минимальной зарплаты в 2024 году. С января она составит 7100 гривен, а с июля – 8000 гривен. Таким образом, гарантированный размер пенсий также повысится:
- с января 2024 года пенсия вырастет с 2680 до 2840 гривен;
- с июля 2024 пенсия повысится до 320 гривен.
Следовательно, в следующем году гарантированная пенсия увеличится на 520 гривен. Следует отметить, что минимальную пенсию также планируют повысить в 2024 году - с 2093 гривен до 2361 гривен. Сейчас максимальный размер пенсии также будет увеличен более чем на 2,6 тысячи гривен – до 23 610 гривен.
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План повышения минимальной зарплаты и минимальной пенсии будет включен в проект бюджета, рассчитанный Министерством финансов. После этого показатели плана следует согласовать с Кабинетом Министров и подтвердить в парламенте.
Источник: Обозреватель.
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