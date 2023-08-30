"ПриватБанк" – это известный банк, предоставляющий финансовые услуги для значительной части населения Украины. Несмотря на свою популярность и доступность, некоторые клиенты могут столкнуться с определенными трудностями при использовании его услуг.

На специализированном веб-ресурсе "Минфин" был опубликован отзыв, в котором описывается работа "ПриватБанка". Клиент высказал критику по поводу деятельности этого финансового учреждения.

На этот раз клиент "ПриватБанк" пожаловался, что банк фактически ограничил возможность использования собственных средств после окончания валютного депозита. А именно по истечении срока долларового вклада клиент "ПриватБанк" обратился в кассу отделения, чтобы снять 1000 долларов. В кассе ему отказали, сказали подать заявку на выдачу наличной валюты на следующий день.

"Подал эту заявку, пришел по сообщению за деньгами на следующий день, в кассе предложили банкноты-хлам 1996 года. Только кому они так нужны??? Потом их обменивать за непонятные %, если еще обменяет кто-то. Снова дорога, очередь, время и еще нервы потеряны", - сетует клиент "ПриватБанк".

Клиент "ПриватБанк" попытался решить вопрос со службой поддержки финансового учреждения, но вопрос не решается. Все, что предложили – это каждый день ходить в банк и спрашивать, есть ли нормы. банкноты.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.