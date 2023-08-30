В этом году НБУ ввел в обращение две новые купюры. Так, Национальный банк Украины (НБУ) выпустил в обращение новые банкноты номиналом в 1000 гривен. Кроме того, была введена в обращение обновленная банкнота номиналом 500 гривен. Пресс-служба НБУ показала, как они выглядят и сообщила, что нужно знать украинцам.

В частности, Национальный банк Украины (НБУ) вывел в обращение новые банкноты номиналом 1000 гривен в соответствии с образцом 2019 года, которые подписаны Главой НБУ Андреем Пышным. По сообщению Нацбанка, новые банкноты постепенно вводятся в обращение для замены изношенных и поврежденных купюр. Они являются легальными средствами платежа по всей территории Украины и принимаются всеми физическими и юридическими лицами.

Нацбанк отмечает, что новые банкноты существуют вместе с другими купюрами такого же номинала, выпущенными ранее. Однако новые банкноты имеют современный дизайн и более высокий уровень защиты от подделок.

Кроме того, в обращение также введена банкнота номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Андрея Пышного, что отличает ее от 500-гривневых купюр образца 2015 года.

Этот шаг был планируемым мероприятием по обеспечению наличного обращения банкнотами номиналом 500 гривен вместо изношенных и поврежденных купюр. Новые 500-гривневые банкноты начали циркулировать с 25 апреля 2023 года, и они отличаются от банкнот образца 2015 благодаря подписи главы Нацбанка и отражению года выпуска на них.

Последние новости Украины:

Напомним, НБУ изменит кредитные правила.

Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.

Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.