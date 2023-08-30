В марте 2023 года 62-летняя доцентка одной из кафедр столичного университета, отметилась скандальными высказываниями.

В Киеве начался судебный процесс по бывшей преподавательнице одного из столичных вузов, выражавшей оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины. По обвинению женщина пропагандировала действия российских окупантов во время учебных занятий перед студентами. Об этом подробно сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что следствие установило, что в марте 2023 года 62-летняя доцентка одной из кафедр столичного университета, проводя урок в режиме видеосвязи, выразила свое видение событий в Украине студентам.

Женщина, являющаяся уроженкой Республики Беларусь, вынесла обвинение президенту Украины за неотказ от подписания Минских соглашений, что, по ее мнению, привело к возникновению конфликта. Дополнительно она назвала вторжение россии на территорию Украины "превентивным ударом".

В процессе выступления она также обвиняла украинские войска в "обстрелах Донбасса" в течение последних девяти лет и отвергала существование временной оккупации Донецкой области.

"В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Обвинительный акт с признанием вины был направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Кроме того, женщина уволена с должности", - обобщили в прокуратуре.

Злоумышленнице грозит до трех лет лишения свободы.

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