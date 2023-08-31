Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своей семье, жизни, работе и отдыхе, решила поделиться также с поклонниками новостью. Дело в том, что в этот раз Никитюк решила сделать дерзкие изменения в своем облике.

Никитюк, долгое время остававшаяся блондинкой, теперь стала темно-русой. Впрочем, она сохранила небольшие светлые пряди спереди, подчеркивая контраст.

Леся Никитюк поделилась своим новым образом на своей странице в Instagram. В этом социальном медиа она разместила фотографии, сделанные в салоне красоты. В черном платье она гордо предстает перед зеркалом, демонстрируя свою свежую перемену.

Однако украинки не оценили внешний вид Никитюк в целом, обратив внимание на то, что артистка сильно изменилась в лице. По мнению украинок, Леся увлеклась уколами красоты и ее становится все сложнее узнать.

«Попрощалась с блондом) как вам?» - поинтересовалась Никитюк под постом.

В сети сразу принялись делиться мнением:

«Почему не звучит воздушная тревога? Здесь такая ракета; Верни нашу Лесю, силиконовой красавицы нам не надо, их и так до тошноты много; Видеть этих счастливчиков, которые еще и красуются о своей богемной жизни, люди включите совесть, ради кого там на фронте калечатся;

Очень хорошо, только верхняя губа уже немножко слишком, а так очень эффектно; Кому что, а курильщики просо. Она, уже не Леся, все перекроено, все ботоксовое. Неужели теперь пора любоваться собой?».

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