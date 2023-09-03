Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд - за совершенное преступление грозит до 8 лет лишения свободы.

Объявлено подозрение 29-летнему жителю города Чугуев Харьковской области в совершении мошеннического завладения чужим имуществом. Об этом сообщила Прессслужба Киевской городской прокуратуры и раскрыла детали вопиющего дела.

Известно, что в январе 2023 года злоумышленник разместил в соцсетях объявления о предоставлении государством единовременного пособия в размере 6000 гривен для граждан, пострадавших в результате войны. Он также опубликовал анкету, в которую нужно было внести данные банковской карты.

В результате этих действий женщина, которая поделилась данными своей банковской карты, потеряла более 300 тысяч гривен, которые мошенник изъял с ее счета и потратил на собственные нужды.

Злоумышленник был установлен и задержан, во время обысков в его месте жительства были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и компьютерная техника.

Ведется расследование по выявлению других пострадавших от этого преступления. Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд.

За совершенное ему преступление грозит до 8 лет лишения свободы.

Раскрытие этого правонарушения стало возможным благодаря совместным усилиям прокуроров Оболонской окружной прокуратуры, следователей Оболонского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве и сотрудников Управления по противодействию киберпреступлениям в Киеве ГКП ЧП Украины.

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