Эксперт по ЖКХ Олег Попенко объяснил, что одна из проблем подготовки к отопительному сезону состоит в слишком позднем теплоснабжении, совладельцы многоквартирных домов должны проверить сети.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Подготовка к отопительному сезону – это очень хорошо, но в позапрошлом году в более 50 многоквартирных домах Дарницкого района теплоснабжение организовали только в конце ноября, это на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой, там люди уже реально замерзали. В том же месте в прошлом году такая же ситуация, в 5 домах теплоснабжение подали 30 декабря», - отмечает Олег Попенко.

Также он напоминает, что управляющая компания Дарницкого района не смогла подписать форму 8 и теплоснабжение в 21 дом вообще подали по своему усмотрению. Следовательно, констатирует эксперт, они оказались не готовы к отопительному сезону и не будут готовы и к этому. Кроме этого, добавляет он, более-менее такая же ситуация в зависимости от возраста многоквартирного фонда есть и в некоторых других районах, в Днепровском, Деснянском районе.

Поэтому в вопросе подготовки к отопительному сезону эксперт прежде всего обращается к самим совладельцам многоквартирных домов, потому что управляющая компания не сможет это проверить полностью, электриков мало. Как рассказывает эксперт, когда он работал в управляющей компании, электриков было 50% штата, а в таком количестве они физически не могут проверить каждый подъезд.

«Мы это делали, когда создали отдел энергоэффективности, мы все это проверяли и тратили неделю на 1-2 дома, в том же Дарницком районе 560 домов, всего управляющая компания обслуживает около 8 тысяч домов. Поэтому берите инициативу на себя, ищите частных электриков и проверяйте все электрические сети и в квартире, и в доме, это вам поможет потом, потому что мы точно не знаем, прилетит ракета или нет от российских агрессоров», - объясняет Олег Попенко.

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