Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя в прошлом поддерживал дружеские отношения с российскими коллегами и рассказывал об этом раньше.

Популярный украинский исполнитель, музыкант и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, во время полномасштабной войны оставшийся сам в Киеве, отправился на службу и активно поддерживает украинцев, рассказал о творчестве. В интервью Славе Демину Тарас Тополя рассказал, как еще до начала военного конфликта имел опыт сотрудничества с музыкантами из российской группы "Смысловые галлюцинации".

Интересно, что лидер "Антител" Тарас Тополя в прошлом поддерживал дружеские отношения с Сергеем Бобунцем, главой "Содержательных галлюцинаций". Однако с тех пор Тополь пересмотрел свои взгляды и осудил всякую связь с российскими преступниками.

Певец также признался, что в прошлом он задумывался о возможности вернуться на фронт, выразив свои желания в интервью.

В репертуаре "Антител" есть только две песни на русском языке, выпущенные в 2014 году. По словам Тараса Тополи, он не стесняется русскоязычных песен. Композиция даже занимала высокие места на "Нашем радио".

"С этой песней нас позвали на "Нашествие" в 2014 году, куда мы не поехали, потому что началась аннексия Крыма и война на Донбассе ". – рассказал Тополь.



Напомним, скандальный фестиваль "Нашествие" в 2014 году проходил в Тверской области. Спонсором фестиваля было Министерство обороны рф. Все посетители могли посмотреть на военную технику, а также посидеть в танке. Главой Мионобороны рф тогда также был Сергей Шойгу.

Тарас Тополь отметил: "Мы полностью закрыли для себя Россию".



Также , по словам Тополя, сейчас без отопления он платит за коммуналку около 4 тысяч гривен. Однако, как отметил Тарас Тополя, половина этой суммы – это за ОСМД, потому что она у них очень хорошая. Следует отметить, что в Киеве у музыканта с семьей трехкомнатная квартира в новом красивом доме.

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