В Херсонской области вынесено подозрение депутату Новотроицкого поселкового совета, представлявшему партию "ОПЗЖ" - запрещенную в Украине. Ему выдвигают ряд обвинений. Информацию об этом обнародовала Херсонская областная прокуратура по своему каналу в Telegram.
В частности, депутат Новотроицкий поселковый совет обвиняется в пособничестве государству-агрессору. Сейчас идет досудебное расследование по этому делу.
Согласно собранным данным, подозреваемый ждал россиян. Он является основателем и руководителем частного сельскохозяйственного предприятия в Херсонской области, на чьей территории была размещена военная техника ВС рф. Также он устроил расселение военных из российской федерации в культурном центре, школе, детском саду и в частных домах в Сивашском районе, что заставило местных жителей покинуть свои дома.
Кроме того, подозреваемый предоставлял российской армии продовольствие, вещи первой необходимости и обеспечивал строительство военных укреплений, используя сельхозтехнику, которая находилась под его контролем. За совершенные действия фигурант может быть приговорен к 12 годам лишения свободы.
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Стоит также отметить, что в Херсоне была задержана херсонка, которая передавала данные об ВСУ войскам РФ и корректировала огонь по гражданским объектам. Ей объявили подозрение в государственной измене.
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