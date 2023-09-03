В случае невыполнения важной процедуры, предусмотренной законодательством, лицу может быть начислен административный штраф.

Некоторым мужчинам грозят штрафы от военкоматов. Люди, вынужденные менять местожительство из-за военной ситуации, должны сразу информировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) во время мобилизации.

Согласно объяснениям экспертов, после переезда лицо, вынужденное переселиться из-за войны, должно немедленно встать на учет в военкомат по новому месту жительства - если этого не сделать могут упаять штраф.

Чтобы избежать нарушений процедуры и административных штрафов, рекомендуется придерживаться последовательности: сначала обратиться в военкомат, а затем в центр социальной защиты.

Следует также учитывать возможность обратиться за справкой ВПЛ перед обращением в военкомат. Однако, если вас останавливают на улице для вручения повестки, может возникнуть вопрос, почему вы не сообщили военкомату о новом месте жительства.

В случае невыполнения этой процедуры, предусмотренной законодательством, лицу может быть начислен административный штраф. Размер штрафа варьируется от 1600 до 3500 гривен. Однако следует иметь в виду, что конкретную сумму устанавливает военкомат и эта норма может рассматриваться индивидуально.

Обращение в центры социальной защиты по справке ВПЛ может быть выполнено непосредственно на первый этап. Однако если человек получит повестку и должен сменить место жительства, важно, чтобы он заранее известил военкомат - если не хочет потом платить штраф.

Источник: ТСН.

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