Так, жительница Червонограда прославляла «светлое прошлое СССР» и заявляла, что "Украины не будет", теперь женщину будут судить.

Как сообщили в телеграмм-канале Львовской областной прокуратуры, установлено, что обвиняемая была в общественном месте.

Женщина начала конфликт с водителем и другими пассажирами, утверждая, что «Украина пропадет и ее не будет», кроме того, нецензурно высказывалась словами об украинцах.

Пассажирка начала прославлять «светлое прошлое СССР», но внезапно заявила, что за это надо благодарить Москву.

будут судить жительницу Червонограда

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Таким образом, за то, что женщина разжигала рознь и ненависть, в суд направлен обвинительный акт в отношении украинки.

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К слову, 38-летний мужчина вскоре предстанет перед судом за совершение краж велосипедов.

Да, речь идет о около тридцати краж велосипедов.

Как сообщило Шепетовское районное управление полиции, злоумышленник "охотился" на велосипеды в городах Славута и Нетешин.

полиция

Воровство уже объявили подозрения по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт уже направлен в суд, часть похищенного правоохранители обнаружили и вернули владельцам.

При совершении кражи мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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