Стало известно, как выглядят такие схемы и что следует знать, чтобы не попасть в лапы мошенников.

Социальные сети стали площадкой для распространения волны подобных сообщений, где опубликованы фотографии раненых военных и реквизиты для сбора средств на их лечение. Позже оказалось, что эти посты были размещены из фейковых аккаунтов, а большинство фотографий были незаконно похищены из разных источников, в частности СМИ.

Также оказалось, что на некоторых фотографиях изображены военные, уже давно вернувшиеся на фронт после успешного выздоровления. Однако мошенники использовали их изображения для сбора средств.

Другая схема, активно распространяющаяся в Интернете, - это поиск без вести пропавших, среди которых и военные, и гражданские. Многие украинцы публикуют информацию о пропавших близких в социальных сетях, подробно описывая обстоятельства исчезновения.

Аферисты, используя эту информацию, могут злоупотреблять ее для своих польз и пытаться выманить большие суммы денег от родственников пропавших лиц, обещая предоставить фейковую информацию об их местонахождении.

Поэтому, прежде чем отправить деньги на лечение, реабилитацию, благотворительность или другие потребности, важно проверить идентичность и правдивость информации. Используйте поисковые системы, как Google, для проверки фотографий, номеров карт, фамилий и других деталей.

Также рекомендуется проверить профиль автора поста о сборе средств. Пустые, новые, закрытые или заполненные только постами о благотворительности профили могут свидетельствовать о подозрительной деятельности.

Если у вас есть подозрения, отправьте личное сообщение автору поста, запросите детали и, по возможности, просите подтвердить информацию документами. Обычно это помогает выявить потенциальных аферистов.

Источник: РБК Украина.

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