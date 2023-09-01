Школьные годы оставляют незабываемые следы в жизни каждого человека, и даже знаменитости не исключение. Множество украинских звезд с радостью вспоминают свои школьные дни и не упускают возможности поделиться архивными фотографиями, предлагаем вспомнить, как выглядели в школьные годы популярные украинские артистки.
С самого детства Кароль неуклонно двигалась к своей большой цели - стать известной исполнительницей. Ее талант проявлялся на школьных концертах, где она сияла как настоящая звезда и выделялась как солистка ансамбля.
Родившись в семье творческих личностей, Каменских была окружена искусством с самого детства. Мать, Лидия Петровна Каменских, была певицей Национального академического народного хора имени Григория Веревки, а отец, Алексей Иосифович Жмур, работал в качестве концертного директора этого же хора.
С самых ранних лет Настя Каменских проявляла прилежность и любопытство в учебе. Когда ей было всего пять лет, она отправилась на двухмесячную программу обмена во Францию. В шесть лет Каменских переехала в Италию и прожила там семь лет.
Школьные годы Поляковой начались в столице Украины, в Киеве. Именно здесь она впервые ступила на путь к своей музыкальной карьере. Одним из ее первых шагов стала роль в нескольких эпизодах популярной программы "Ералаш". С дополнительным признанием в ее музыкальных талантах, девочку отвели в музыкальную школу, где она продемонстрировала отличный голос и уникальный слух.
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