В украинской столице стартует образовательный процесс, в связи с чем Киевская городская военная администрация совершила важное объявление.

Так, в КГВА подчеркивают, что в сады и школы пойдут тысячи детей и подавляющее большинство школьников будут учиться в очной форме, пишет Politeka.net.

Дистанционно образовательный процесс будет организован только в нескольких школах Киева, где сейчас нет собственного укрытия и ни одного альтернативного рядом.

Если укрытие образовательного учреждения не может одновременно вместить всех учащихся, обучение будет организовано в несколько смен.

«Сооружения гражданской защиты школ и садов будут доступны для всех людей и круглосуточно. Но представители учебных заведений Киева будут предлагать гражданам исключительно во время образовательного процесса использовать другие ближайшие укрытия. Чтобы в первую очередь разместить детей.

Так что прошу киевлян и гостей города отнестись с пониманием, и не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть альтернативный вариант», - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Также Попко добавил, что если второго варианта укрытия нет, безопасность человека будет в приоритете.

Последние новости Украины:

В Киеве будут большие изменения с 1 сентября – каких "улучшений" ждать.

Также сообщалось, что российские ракеты убили людей в Киеве.

Кроме того, сообщалось о проблемах, с которыми столкнулись школы накануне 1 сентября.