Так, в КГВА подчеркивают, что в сады и школы пойдут тысячи детей и подавляющее большинство школьников будут учиться в очной форме, пишет Politeka.net.
Дистанционно образовательный процесс будет организован только в нескольких школах Киева, где сейчас нет собственного укрытия и ни одного альтернативного рядом.
Если укрытие образовательного учреждения не может одновременно вместить всех учащихся, обучение будет организовано в несколько смен.
«Сооружения гражданской защиты школ и садов будут доступны для всех людей и круглосуточно. Но представители учебных заведений Киева будут предлагать гражданам исключительно во время образовательного процесса использовать другие ближайшие укрытия. Чтобы в первую очередь разместить детей.
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Так что прошу киевлян и гостей города отнестись с пониманием, и не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть альтернативный вариант», - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.
Также Попко добавил, что если второго варианта укрытия нет, безопасность человека будет в приоритете.
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