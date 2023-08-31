Некоторые граждане уже обратились в Госаудитслужбу Украины с протестами по поводу такого вида расходов.

Государственное предприятие "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" объявило конкурс на проведение работ по созданию Национального теннисного центра в Киеве.

Сообщение об этом тендере было размещено на электронном портале закупок Prozorro.

Планируется, что на ремонт зданий и кортов будет израсходовано более 300 миллионов гривен. На сумму, которую планирует потратить на ремонт кортов, можно приобрести 2300 дронов DJI Mavic 3 Pro для ВСУ.

Работы должны быть завершены до конца апреля 2025 г., а тендерные предложения будут приниматься до 8 сентября. Ожидается, что сам аукцион пройдет 11 сентября.

Отзыв на этот тендер предоставила волонтер Мария Барабаш, которая выразила свое возмущение по поводу выделения такой большой суммы денег на проект, учитывая текущее военное положение. Она отметила важность удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины в средствах и амуниции для обороны страны.

"Знаете, я практически каждый день общаюсь с нашими военными. И от них слышны только "нужны пикапы, запасные части, молки, оптика..." и так далее, до бесконечности. Когда я слышу о 300 миллионах, мой мозг автоматически считает, сколько можно было бы закрыть такие потребности", - подчеркнула волонтер.

Некоторые граждане уже обратились в Госаудитслужбу Украины с протестами по поводу такого вида расходов. Они считают неприемлемым тратить бюджетные средства на ремонт теннисных кортов и построек в период военного конфликта.

Некоторые протестующие высказали мнение, что финансирование должно быть направлено на нужды Вооруженных Сил, в частности, на обеспечение оружием, амуницией и другими необходимыми ресурсами для обороны страны.

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