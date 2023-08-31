Правительство Украины рассматривает возможность внесения изменений в законодательство, в частности, в законопроект № 9453, который был одобрен в первом чтении. Новый законопроект вводит предложения Кабинета Министров по регулированию вопросов выплат пенсий.

В частности, предлагается расширить критерии отмены пенсий и внедрить дополнительные механизмы контроля за использованием пенсионных средств.

В соответствии с находящимся на рассмотрении законопроектом пенсионеры, которые в течение шести месяцев не получают пенсионные выплаты, могут стать субъектами внимания со стороны государства. В частности, банки будут обязаны сообщать Пенсионному фонду Украины о пенсионных счетах, с которых деньги не снимались в течение шести месяцев. После чего ПФУ сможет аннулировать пенсию, поступившую на счет пенсионера в течение этого периода. Возобновление выплаты пенсии будет возможно только при наличии соответствующих оснований.

К тому же новый законопроект предусматривает введение дополнительных причин для отмены пенсий, включая временное пребывание за границей согласно заявлению пенсионера, признание лица безвестно отсутствующим, объявление его умершим, а также неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд.

Цель этих изменений состоит в обеспечении более эффективного использования пенсионных средств и избегании их недополучения в течение длительного периода.

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