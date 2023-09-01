Чиновнику «Киевтеплоэнерго» грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Речь идет об ущербе для государства в размере 700 тысяч гривен.

В Нацполиции сообщили , что следователи полиции Киева сообщили о подозрении должностному лицу.

Так, предприятие, ставшее победителем тендера, поставило глубинные насосы по ценам значительно выше рыночных.

Директор отдела закупок "Киевтеплоэнерго" обеспечил победу в тендере подконтрольному обществу на закупку насосов.

Был заключен договор подряда на закупку оборудования на предприятии в количестве 62 штуки на общую сумму более 3 млн грн.

Деньги поступили на счета подрядной организации. Однако выяснилось, что цена оборудования значительно превышала рыночную.

Сумма нанесенного ущерба составила около 700 тысяч гривен - участники "схемы" распределили деньги между собой.

Следователи сообщили о подозрении должностному лицу «Киевтеплоэнерго» по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Также сообщено о подозрении соучастнику преступной схемы – руководителю коммерческой структуры по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Продолжается расследование.

К слову, более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей наживались на ухилянтах.

Речь идет о должностном лице местного лечебно-диагностического центра, который привлек к "схеме" более 10 человек, в первую очередь чиновников областной военно-врачебной комиссии.

За деньги от 3 до 10 тысяч долларов он обещал "найти" фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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