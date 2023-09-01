Популярный исполнитель, военнослужащий ВСУ и организатор "Культурного десанта" Коля Серга высказался в новом интервью о том, удалось ли Лободе измениться за последнее время. Как признался шоумен, ранее он допускал возможность возвращения Лободы в украинское пространство, однако сейчас он думает несколько иначе.

«Лобода не исправилась, она и не поняла. Просто, просить прощения нужно не так, как ты этого хочешь, а так, как ожидают от тебя люди. Это как когда ты человеку разбил чашку, извиняешься и говоришь: «Возьми ложку». А тебе в ответ: «Но у меня уже 50 таких, мне она не нужна, мне нужна чашка». И далее либо находится компромисс путем диалога, объяснений, либо нет.

Она недостаточно искренно извиняется, ситуация в Харькове показала это. Она считает, что борется с купленными людьми, находится в иллюзии» - поделился Серга о Лободе.

Ранее Серга заявлял, что он упустил возвращение Лободы, не был заинтересован в этом. Однако, он не был против нее и того, что она вдруг проявила патриотическую позицию. Однако, как признался Коля Серга, его возмутил скандал, который недавно разгорелся вокруг Лободы и ее выступления в Харькове.

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Напомним, Серьга прошелся по Лободе и Потапу: "Проблема нашего шоу-бизнеса в том, что...".

Как сообщала Politeka, Коля Серга, отправившись служить в ВСУ, высказался о выступлении Лободы на передовой: "Быстро сдастся?".

Также Politeka писала, что Коля Серга обратился к белорусам с неожиданным предложением и показал двойника Лукашенко: "Все, забирайте!".