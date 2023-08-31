Агрессивным мужчиной заинтересовалась полиция Кракова. Они пообщались сначала с украинкой, а потом стали искать мужчину.

В Кракове, Польша, произошел неприятный инцидент, в котором пострадала семья украинской женщины. Во время прогулки в парке женщина вместе со своими детьми попала под нападение агрессивного мужчины. Тот высказывал оскорбления в адрес украинки и настаивал на том, чтобы она вернулась в свою родину.

Украинская гражданка вместе со своими маленькими детьми отдыхала в парке, где ребята играли с небольшим пляжным мячом. Собака нечаянно подбежала к ним, и мяч случайно ударил животное.

Владелец собаки начал вести себя агрессивно, оскорбляя женщину. Украинка немедленно принесла извинения за инцидент, особенно за то, что мяч попал в собаку.

Но это не остановило агрессивного мужчину, который продолжил оскорблять украинку и настаивал, чтобы она вернулась в Украину, используя нецензурную лексику.

Часть этого диалога была снята на видео, где мужчина высказывал такие фразы: "Ты не человек, ты - украинка! Что смотришь, мусор украинский? Твой ребенок для меня стоит меньше мусора на улице. Так же как и ты, украинка е**аная. Что смотришь, ку*ва, мусор? Вой* туда к себе с этими байстрюками, а не пса мне толкаешь, ку*ва".

Далее на видеозаписи слышно, как агрессивный мужчина получил поддержку от другой женщины. Украинка с детьми еще раз принесла извинения за инцидент и покинула парк.

Агрессивным мужчиной заинтересовалась полиция Кракова. Они пообщались сначала с украинкой, а потом стали искать мужчину. Также поддержку женщине предоставили в украинском посольстве и предложили ей правовую защиту.

Источник: Yavp.pl

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