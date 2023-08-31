За такое преступление подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Совместными усилиями Службы безопасности и Национальной полиции была разоблачена группа украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей в Вооруженные Силы Украины по завышенной высокой цене. О коррупционной схеме подробнее сообщили в пресс-службе СБУ.

Стало известно, что представители одного из украинских предприятий пытались реализовать в Министерство обороны 80 агрегатов по сумме более 77 миллионов гривен.

В то же время рыночная стоимость этих двигателей составила всего около 24 миллионов гривен.

Правоохранители вовремя остановили эту операцию и, таким образом, помешали растрате государственных средств в большом объеме.

В ходе обысков складского помещения у подозреваемых были обнаружены танковые двигатели, на которых они планировали незаконно обогатиться. Также обнаружены приборы ночного видения и другие компоненты бронетехники.

Проводится расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного производства по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

За такое преступление подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На инициативу Службы безопасности и Национальной полиции силовые агрегаты и другие компоненты для танков, включая Т-72, ​​были изъяты и переданы для нужд Вооруженных Сил Украины.

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