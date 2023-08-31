В этот раз на своей странице в Instagram жена Степана Казанина из "Квартал 95", которая половину жизни прожила в россии, а сейчас живет в Киеве и страдает из-за своих экс-соотечественников, рассказала как прошло ее уже второе военное лето в Украине.

Звезда "Квартал 95" Степан Казанин и Наталья в браке с 1993 года. У них двое сыновей. Старший сын Степан, который родился в 1998 году, после окончания школы поступил в вуз в Москве, чем он занимается сейчас неизвестно. Младший сын - Петр Казанин 2010 г.р - учится в киевской школе.

"Вы заметили, как повзрослели наши дети? Да, они пытаются быть прежними. Смеяться, дурачиться, нарушать правила, как и положено подросткам. Учиться. В том числе заботе. И не только о себе. Они научились заботиться о нас. Волноваться. Беспокоиться. Вести себя как взрослые. Местами даже как родители… Потому что наша жизнь внезапно стала небезопасной. И с этим невозможно смириться…", — пишет Наталья Казанина.

Супруга Степана Казанина из "Квартал 95" рассказала, что к 1 сентября их попросили выслать самое счастливое фото ребенка лета 2023.

"Такое фото я не нашла… Нашла другое. Не потому, что мой сын не счастлив. А потому, что такие минуты стали настолько бесценными, что ими стало сложно делиться… Поэтому на фото лета 2023 мой малыш серьёзный и взрослый. Слишком взрослый… Как и все дети войны", — добавила супруга Казанина из "Квартал 95".

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