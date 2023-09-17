В Романовском районном суде в Житомирской области был оглашен приговор женщине, которая в августе 2022 года напала на 10-летнего мальчика, который находился при импровизированном детском блокпоста в Романове и собирал средства в поддержку Вооруженных Сил Украины. На женщину наложено наказание за этот инцидент.

Об этом рассказал прокурор Чудновской окружной прокуратуры Максим Смирнов.

Пара остановилась у детского блокпоста для осмотра подводы. Однако во время проверки женщина неконтролируемо начала настойчиво вести себя по отношению к детям и нанесла одному из мальчиков удар палкой по спине. Она не предоставила адекватных объяснений полиции относительно причин своего поведения, аргументируя это тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В день инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда проезжала на велике рядом с детским блокпостом. Она ударила мальчика палкой. После этого родители потерпевшего обратились в полицию и медицинское учреждение для фиксации факта нападения.

Представитель Национальной полиции области, Алла Ващенко, отметила, что правоохранители выяснили личности женщины и ее сопроводителя - местных жителей села Романовка, женщину родившейся в 1971 году и мужчину родившимся в 1979 году.

В судебном заседании, состоявшемся 23 августа, была осуждена женщина. Женщина совершила нападение на 10-летнего мальчика, который находился на детском блокпоста в Романове, где дети собирали деньги в поддержку Вооруженных сил Украины. По решению суда женщина признана виновной и ей было назначено два года ограничения свободы.

Однако суд также решил освободить ее от отбывания наказания с условно-испытательным сроком в течение одного года и шести месяцев.

Источник: Суспільне Житомир.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.