В Ровенской области совместная операция Службы безопасности Украины и областной полиции привела к разоблачению трех человек, активно распространявших антиукраинские публикации и призывавших к восстановлению СССР в запрещенных социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СБУ. Среди подозреваемых уроженцы Казахстана, Белоруссии и россии.

Один из них – уроженец Беларуси, уже долгое время проживающий в Ровно. Сообщается, что он распространял запрещенную украинским законодательством советскую символику и лозунги, которые используют агрессор для антиукраинской информационной агитации.

Следователи также обнаружили, что один из фигурантов, гражданин россии, является бывшим военным и поддерживает московский патриархат. Известно, что с 2014 года он неоднократно посещал рф и РБ.

Еще одна подозреваемая, гражданка Казахстана, проживает в Здолбунове. Несмотря на то, что ее сын служил в ВСУ и был ранен, оставаясь верным защитником Украины, она продолжала распространять символику и идеологию коммунистического режима, а также поддурживала рф.

В результате раскрытия этих фактов начаты уголовные производства согласно статье "Изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов". По этой статье может быть назначено ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без нее.

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