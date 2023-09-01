Мобилизация в Украине будет продолжаться, поэтому служащие на "нуле" защитники нуждаются в ротации.

Мобилизация в Украине продолжена, адвокат "наехал" на работников ТЦК за то, что они сами не спешат на фронт.

Адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев заявил, что необходимо наладить систему и внести изменения в законодательство в период действия мобилизации в Украине.

Леонтьев поделился мнениями, почему работники ТЦК без боевого опыта не уходят на фронт во время мобилизации в Украине.

"К сожалению, в военкоматах сидят сотни здоровых быков в бронежилетах, которые могут обеспечить батальоны. Все они служат в воинской части и вместо обороны страны ловят по городам и селам призывников", - говорит адвокат.

Кроме того, адвокат отметил, что есть забронированные категории военнообязанных, злоупотребляющих правом на отсрочку от мобилизации в Украине.

"Адвокатское сообщество возмущено тем, что у прокуроров есть отсрочки, хотя по закону они не входят в категорию тех, кто имеет на это право, но им сделали брони. И никакой военком не скажет, что снимет эту бронь", - сообщил Леонтьев.

"В полиции тоже могут быть ребята, которые уже с самого начала воюют на 0, так что надо делать ротации полицаев сидевших и сидящих на шее налогоплательщиков на передовую поменять наших детей",

" Адвокат полностью прав. Министерство обороны на сегодняшний день с такой структурой не нужно. Военкомам доведен план по количеству набора солдат. Надо снять бронь полностью, включая депутатов",

"Все лица, являющиеся военными по профессии, должны немедленно быть на 0. Ведь они не один год до "войны" получали зарплату. Пора отрабатывать. Таких есть около 2 млн.", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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