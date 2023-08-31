После успешного представления публичного обвинения прокуроры Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области добились вынесения приговора коллаборантке, которая активно помогала создать "финансовую систему" во время оккупации. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Суд признал гражданку виновной в коллаборационной деятельности согласно части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. На нее было наложено наказание в виде лишения свободы на 6 лет, с лишением права занимать определенные должности в течение 10 лет, а также с конфискацией имущества.
Прокуроры в судебном заседании подтвердили, что во время вторжения российских войск в Харьковскую область подозреваемая, занимавшая должность заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Волчанского городского совета, вступила в добровольную связь с оккупантами.
В рамках так называемой "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области" она приняла должность "начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности". Колаборантка вдохновила людей работать в этом псевдоотделе, а также контролировала подготовку всех финансовых документов в соответствии с российскими нормами и стандартами.
Правоохранители разоблачили деятельность коллаборантки в марте 2023 года, ведя досудебное расследование совместно с Национальной полицией, а также получая оперативное сопровождение от Службы безопасности Украины.
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