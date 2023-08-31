Прокуроры в судебном заседании подтвердили, что во время вторжения российских войск женщина помогала российским оккупантам.

После успешного представления публичного обвинения прокуроры Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области добились вынесения приговора коллаборантке, которая активно помогала создать "финансовую систему" во время оккупации. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Суд признал гражданку виновной в коллаборационной деятельности согласно части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. На нее было наложено наказание в виде лишения свободы на 6 лет, с лишением права занимать определенные должности в течение 10 лет, а также с конфискацией имущества.

Прокуроры в судебном заседании подтвердили, что во время вторжения российских войск в Харьковскую область подозреваемая, занимавшая должность заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Волчанского городского совета, вступила в добровольную связь с оккупантами.

В рамках так называемой "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области" она приняла должность "начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности". Колаборантка вдохновила людей работать в этом псевдоотделе, а также контролировала подготовку всех финансовых документов в соответствии с российскими нормами и стандартами.

Правоохранители разоблачили деятельность коллаборантки в марте 2023 года, ведя досудебное расследование совместно с Национальной полицией, а также получая оперативное сопровождение от Службы безопасности Украины.

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