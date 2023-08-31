Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что у нее исчезли деньги из банковской карточки, а на счете показало "минус".

"ПриватБанк" является известным банком, предоставляющим широкий спектр финансовых услуг для значительной части населения Украины. Несмотря на большую популярность и доступность, некоторые клиенты могут встретить определенные трудности при взаимодействии с его услугами.

На веб-платформе "Минфин" опубликован отзыв, в котором рассматривается опыт пользования услугами "ПриватБанк". Автор отзыва высказал свое мнение о работе этого финансового учреждения, выразив критику в его адрес.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что у нее исчезли деньги из банковской карточки. Все началось из того, что она перечислила 15 тысяч себе на карточку "ПриватБанк". Женщина сразу же зашла в приложение "Приват24", чтобы проверить свой баланс. Оказалось, что у нее на карточке минус 6 тысяч и непонятно, где деньги которые та перечислила утром.

Клиентка "ПриватБанк" связалась с оператором, чтобы выяснить в чем проблема. При этом она заподозрила работников учреждения во лжи.

"По телефону говорят о каком-то сбое, однако в новостях никакой информации по сбою нет. В чате пишут, что средства списали торговые точки, однако информации об этих точках не дают и выписке у меня не отражаются, что были списания. Что это вообще такое? Это работа государственного банка? Деньги исчезли, а меня просят подождать. Мне подождать, когда еще до того минуса еще больше спишут?", - возмутилась клиент "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.