В результате военного конфликта, инициированного россией и стремительного роста цен, финансовая ситуация украинских пенсионеров ухудшилась значительно. Некоторые могут рассчитывать на получение денежной помощи от Организации Объединенных Наций (ООН).

Была начата выплата дополнительной денежной помощи пенсионерам в регионах, понесших наибольшие потери из-за войны войны.

В соответствии с политикой деятельности гуманитарных организаций в Украине Всемирная продовольственная программа продолжает оказывать денежную помощь для поддержки украинцев, пострадавших в результате военного конфликта.

В рамках этого инициативного мероприятия ВПП обеспечивает денежную помощь пенсионерам, проживающим в регионах, где действует или возможен военный конфликт (которые включены в определенный правительством перечень) и получают пенсионные выплаты менее 3000 гривен и не получают другую денежную помощь (например, на проживание для внутренне перемещенных лиц или международных организаций).

Пенсионеры, удовлетворяющие условиям для получения этой денежной помощи, получат возможность получать ежемесячную выплату от КПН, размер которой разница между текущей пенсией и суммой 3000 гривен. Минимальный размер выплаты составляет 100 гривен. Денежная помощь будет поступать непосредственно на банковский счет, на который пенсионеры получают свои ежемесячные пенсионные выплаты.

Последние новости Украины:

Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторых могут заставить вернуть субсидии.