Мошенники в Украине охотятся за банковскими картами украинцев, чтобы украсть все их деньги.

В Украине мошенники охотятся за деньгами граждан во время войны. Об этом предупреждает Государственная служба специальной связи и защиты Украины. Там также рассказали, как не стать жертвой аферистов и потерять собственные средства.

Эксперты рекомендуют создавать пароли, включающие различные символы, цифры, а также прописные и строчные буквы. Важно, чтобы длина пароля превышала 8 символов. Кроме того, для каждой учетной записи, будет ли это почтовый ящик или сервис, следует использовать уникальный пароль. Хотя использование паролей – это уже улучшенная защита, но еще более надежным способом становится использование двухфакторной аутентификации. Этот метод предполагает дополнительный подтверждающий шаг при входе в аккаунт, часто через смс-сообщение.

Дополнительный уровень защиты может быть обеспечен настройкой экранного пароля, графического ключа или использованием биометрических методов, таких как отпечаток пальца или распознавание лица.

Мошенники часто используют подозрительные файлы и ссылки для атак. Важно помнить, что государственные органы и службы никогда не посылают сообщения через мессенджеры с вложенными файлами или не просят предоставлять конфиденциальную информацию, такую ​​как данные банковских карт или личные данные через социальные сети.

Дополнительно, избегайте оплаты за товары или услуги вперед, особенно если у продавца нет надежной репутации. Оплата при получении является более безопасным вариантом.

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