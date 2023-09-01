Украина активно готовится к новому отопительному сезону. Стало известно, какими будут тарифы на газ, воду и свет для потребителей.

Стало известно, изменятся ли тарифы на свет, газ и воду с сентября. Стоит отметить, что на ряд тарифов в Украине действует мораторий до конца военного положения и еще 6 месяцев после. Речь идет об услугах централизованного отопления, горячего водоснабжения, распределения газа.

После летнего повышения тарифы электроснабжения для населения Украины теперь составляет 2,64 грн за киловатт-час. Это значительное изменение стоимости обусловлено необходимостью привлечения средств для восстановления поврежденной инфраструктуры после обстрелов со стороны россии.

В результате этого повышение сумма, которую граждане платят за тарифы на электроэнергию, выросла на примерно 250 гривен. Даже с новыми пересмотренными тарифами они все еще не покрывают всех затрат на производство электричества, но повышения тарифа на свет в сентябре не будет.

Тарифы на водоснабжение также хотели поднять слудом по тарифам на свет. Хотя Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Тарифы на воду должны были увеличиться в среднем на 32%, но этот рост был отменен согласно решению НКРЭКУ. Поэтому в сентябре тарифы на воду останутся на том же уровне.

Что касается тарифа на газ для потребителей Нафтогаза, они останутся неизменными, по крайней мере, до 30 апреля 2024 года. Это решение было принято компанией, учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию в стране, в том числе военное положение. Таким образом, тарифы на газ для потребителей в сентябре останется на уровне 7,96 грн. за кубометр согласно фиксированному годовому тарифу.

Источник: НВ .

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