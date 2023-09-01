Звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов на своей странице в Instagram показал фото почетного нагрудного знака "За содействие войску" от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Иногда, когда перебираешь запросы от военных, видишь, сколько всего нужно, а потом узнаешь о всевозможных одесских военкомах, о бюджетах на брусчатку и дороги, после того как-то опускаются руки, а потом прилетает такая птичка и начинаешь снова бегать и что-то делать. Имею за честь получить такое отличие от Валерия Федоровича Залужного и отметить, что это награда для всей Дизель студии, потому что задействован весь ресурс студии для работы фонда! Очень благодарен!", - похвастался Егор Крутоголов из "Дизель шоу".

Ранее звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов рассказывал о своем знакомстве с бойцами Сил специальных операций.

"Познакомившись лично с этими крепкими глыбами, стал понимать и уважать их безгранично!!! Самые крутые воины! Максимально крутые крутяки! Поздравляю всех причастных! Спасибо за вашу сверхсложную работу и хочу снять о вас крутое кино сразу после нашей Победы!", - подчеркнул Крутоголов.

Кроме того, Егор Крутоголов показал монету-отличие от «стальных», которую подарили артистам "Дизель шоу", и которую он теперь носит всегда с собой.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.