Известная украинская певица Ирина Федишин чуть не попала в аварию по дороге домой.

В этот раз на своей странице в Instagram Ирина Федишин рассказала, что после очередных благотворительных гастролей за границей, возвращаясь домой, чуть не разбилась в ДТП. Было ненастье — сильный ливень и ветер — и дерево упало на дорогу перед автомобилем, в котором ехала артистка.

"Возвращаясь домой, мы чуть не попали в аварию. Переехали дерево, которое было посреди дороги. Слава Богу, что уберег 🙏Скорость была не высокой, удалось справиться с управлением и не вылететь в кювет", - написала Ирина Федишин под видео.

Проезжавшие мимо мужчины собрались и, не дожидаясь спасателей, самостоятельно машиной оттащили сломанное дерево.

Ранее сообщалось, что Ирина Федишин потеряла на войне своего двоюродного брата брата. Роман Климкович, который с первых дней полномасштабного вторжения защищал родную землю добровольцем, погиб в бою под Соледаром. Ему было всего 34 года.

Ирина Федишин снискала себе дурную славу после скандала с оцениванием Евровидения-2022. Тогда жюри, в составе которого она была, поставило Польше 0 баллов. А позже Федишин нарвалась на жесткую критику из-за нетолерантного заявления о ЛГБТ. Но артистка давно реабилитировалась, а сейчас активно гастролирует, собирая средства в помощь украинским защитникам и пострадавшим от вторжения рф.

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Напомним, что Ирина Федишин показала, куда поехала, и неожиданно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, известная украинская певица показала, как оккупанты изуродовали авто.

Также Politeka писала, что Федишин после скандалов похвасталась, как с Дзидзьо и Пономаревым зажгла в Италии.