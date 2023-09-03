СБУ задержала вражеского агента, готовившего покушение на командование ВСУ в Запорожье.

СБУ сообщает, что задержала участника агентурной сети фсб рф.

Враг 9 мая 2023 готовил покушение на защитников Украины, а именно на командование Сил обороны в Запорожской области.

СБУ разыскала четвертого участника агентурной сети ФСБ с позывным «Фантом», который после задержаний его приспешников «залег на дно» и пытался избежать наказания.

Фигурантом оказался бывший военный, обладавший навыками стрельбы из снайперской винтовки.

Следователи добавили, что с такой винтовки «Фантом» он хотел покушать на командование боевых подразделений ВСУ, воюющих на передовой южного фронта.

Вражеские агенты поставили предателю новую задачу – навести вражеский удар по позициям ВСУ, к счастью, СБУ задержала агента вовремя и предотвратила вражеский удар.

Во время обысков у предателя изъято более полутысячи патронов разного калибра, в том числе патроны для снайперской винтовки.

Фигуранту готовятся сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит пожизненное заключение.

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