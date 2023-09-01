Недорого купить недвижимость можно в Украине, стало известно, где ее можно купить и о каких суммах идет речь.

Так, дом за небольшие деньги продают в Харьковской области.

Автор объявления сообщает, что недвижимость в жилом состоянии.

"Продается двор, уютный дом в селе Скалоновка, Харьковская обл, от района 4км. Своя скважина на воду. Отопление печное. У двора газопровод, по желанию можно провести газ в дом. Надворные постройки: сарай не один, погреб. Есть молодой сад, большой орех и хоздвор. Большой земельный участок с выгоном скота за огородом", Цена 40 000 грн", - пишет продавец.

Также автор объявления добавил, что дом находится в экологически чистом месте.

"Это идеальный вариант, особенно для любителей рыбалки, собирать грибы в лесах и отдыхать на природе. Тихое место, экологическая местность, лес, река, пляж не один а несколько. Чистый воздух", - говорится в объявлении.

В Житомирской области также можно недорого купить дом.

За 25 тысяч гривен продается дом в селе Жадьки.

"Продам дом в селе Жадьки. Дом имеет две комнаты, кухня, коридор, кладовка и веранду, красивый двор, есть собственный садик, 53 соты огорода. В селе есть четыре магазина, садик, школа", - пишет автор объявления.

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