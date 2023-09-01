Alyona Alyona объявила, что хочет принять творческую паузу, пишет Politeka.net.

Alyona Alyona объяснила, что постоянное пересечение границы вытащило из нее все силы, а также «хорошенько ударило по здоровью».

Alyona Alyona планирует в ноябре потратить месяц на восстановление сил организма, а в декабре посвятить месяц творчеству.

«Что будет в январе, еще не решила, но знаю точно, что на эти три месяца я не исчезну с публичного поля. Я буду выходить в сториз, рассказывать, как я, что со мной происходит и вообще, что говорят мои анализы и т.д.», – сообщила Alyona Alyona, подчеркнув, что концертов она давать не будет.

Alyona Alyona объясняет, что полтора года она очень мало времени уделяла тому, что беспокоит лично ее, а особенно здоровью. Alyona Alyona признается, что пережитые стрессы начали вылазить боком.

Артистку поддержала певица MamaRika. Исполнительница также пожаловалась на свои проблемы со здоровьем:

«Малая, зе сейм шит. Тупо разваливаюсь. Стрессы и пахота бесконечна делают свое».

Alyona Alyona, реагируя на комментарии, отметила:

«Всегда грызет совесть хоть немного сказать, что где-то тяжело, потому что действительно есть те, кому тяжелее. Но когда разваливаешься, это уже диагноз».

Подписчики и поклонники Alyona Alyona желают ей восстановления и возвращения на сцену:

«Берегите себя, Вы такая яркая и сильная! Пусть силы и здоровье восстановятся, чтобы мы и дальше наблюдали за тем сиянием и энергией, которой Вы с нами делитесь!»,

«Сил вам и крепкого здоровья, быстрого восстановления»,

"Вы делаете очень хорошие дела и очень многое. Знаю и верю, что люди за это вам очень благодарны. Знаю также, что делаете это не ради благодарности, а потому что выбираете это и хотите. Всегда для кого-то сделать находим очень много сил в себе и это дисциплинирует, но почему-то не умеем с тем же упорством и дисциплиной делать хоть половину того для себя».

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