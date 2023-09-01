Суд Полтавы избрал меру пресечения скандальному блоггеру, которого подозревают в издевательстве над военными.

Так, Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения фитнес-блогеру.

27-летнего полтавчанина судят за оскорбление военных и за то, что блоггер плюнул в сторону военных.

Сообщается, что блоггера отправили под стражу на 60 суток.

Мужчину подозревают по двум статьям ч. 1 и 2 статьи 435-1, а также по

части второй статьи 345.

Блоггеру грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Скандалист будет находиться под арестом в СИЗО.

Таким образом теперь из-под ареста фитнес-блогер сможет выйти 30 октября.

"Я всеми силами пытаюсь свести неправомерные действия людей во власти коррупционных, которые берут с войны пострадавших парней, получивших ранения, контузии.

И вместо того, чтобы сделать им выплату и усадить дома, они ставят их патрулировать улицы и вручать людям повестки, понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно», – заявил блогер зала суда.

Источник: Суспільне.

Напомним, конфликт начался после того, как полтавчанин увидел военкомов, снимая на камеру он махнул им рукой и выкрикнул "здорово пацаны".

Увидев мужчину, представители ТЦК подошли к нему и начался спор.

Военным комком не понравилось, что идет съемка, по их мнению, снимать военных запрещено в военное время, что мужчина высказал свое мнение, заявив, что снимать нельзя только военных на передовой и военные объекты.

"Что ты еще скажешь, гусь лапчатый? Ты же военный, на**й, ты позоришь форму", - заявил он, плюнув в военнослужащего и показал средний палец.

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