На Львовщине будут судить офицера, сильно избившего подчиненного солдата.

Так, офицер избил солдата, увидев, что тот справляет естественные нужды недалеко от палаточного городка.

Как сообщает ДБР, таким образом он якобы хотел "воспитать" подчиненного и повысить авторитет среди военных.

Сотрудники ДБР собрали необходимые доказательства, опросили около полусотни свидетелей и провели следственные эксперименты.

Экспертиза показала, солдат получил тяжелые телесные повреждения.

У парня – закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.

Солдат уже вышел из больницы и вернулся на службу.

В целях его безопасности было принято решение перевести солдата в другое подразделение.

Офицер обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), его грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время он находится под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники медкомиссии организовали масштабную "схему" наживы на ухилянтах.

Так, ликвидирована масштабная "схема" в Виннице по нелегальному выезду за границу граждан призывного возраста.

Задержан организатор сделки, речь идет о должностном лице местного лечебно-диагностического центра.

Он привлек к "схеме" более 10 человек, в первую очередь чиновников областной военно-врачебной комиссии.

За деньги от 3 до 10 тысяч долларов он обещал "найти" фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали фигуранта.

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