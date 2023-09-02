Так, офицер избил солдата, увидев, что тот справляет естественные нужды недалеко от палаточного городка.
Как сообщает ДБР, таким образом он якобы хотел "воспитать" подчиненного и повысить авторитет среди военных.
Сотрудники ДБР собрали необходимые доказательства, опросили около полусотни свидетелей и провели следственные эксперименты.
Экспертиза показала, солдат получил тяжелые телесные повреждения.
У парня – закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.
Солдат уже вышел из больницы и вернулся на службу.
В целях его безопасности было принято решение перевести солдата в другое подразделение.
Офицер обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), его грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
В настоящее время он находится под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, ранее сообщалось, что чиновники медкомиссии организовали масштабную "схему" наживы на ухилянтах.
Так, ликвидирована масштабная "схема" в Виннице по нелегальному выезду за границу граждан призывного возраста.
Задержан организатор сделки, речь идет о должностном лице местного лечебно-диагностического центра.
Он привлек к "схеме" более 10 человек, в первую очередь чиновников областной военно-врачебной комиссии.
За деньги от 3 до 10 тысяч долларов он обещал "найти" фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
Правоохранители задержали фигуранта.
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