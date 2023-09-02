Так, офицер избил солдата, увидев, что тот справляет естественные нужды недалеко от палаточного городка.

Как сообщает ДБР, таким образом он якобы хотел "воспитать" подчиненного и повысить авторитет среди военных.

Сотрудники ДБР собрали необходимые доказательства, опросили около полусотни свидетелей и провели следственные эксперименты.

Экспертиза показала, солдат получил тяжелые телесные повреждения.

Во Львовской области будут судить офицера

У парня – закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.

Солдат уже вышел из больницы и вернулся на службу.

В целях его безопасности было принято решение перевести солдата в другое подразделение.

Офицер обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), его грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Во Львовской области будут судить офицера

В настоящее время он находится под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники медкомиссии организовали масштабную "схему" наживы на ухилянтах.

Так, ликвидирована масштабная "схема" в Виннице по нелегальному выезду за границу граждан призывного возраста.

Задержан организатор сделки, речь идет о должностном лице местного лечебно-диагностического центра.

Он привлек к "схеме" более 10 человек, в первую очередь чиновников областной военно-врачебной комиссии.

За деньги от 3 до 10 тысяч долларов он обещал "найти" фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали фигуранта.

Последние новости Украины:

Предатель хотел оставить без тепла украинцев, теперь ему светит пожизненное: что известно.

Как сообщала Politeka.net, чиновники прокрутили новую коррупционную схему, скандальные детали.

Также сообщалось Politeka.net, у страниц в тюрьме умудрился работать на кафиров.