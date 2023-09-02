В Киеве и.о. директора подозревают в ущербе общине в сумме около 10 млн грн на реконструкции спортивного объекта.

Между коммунальным предприятием и частным предприятием в 2020 году был заключен договор на выполнение работ по объекту.

Как сообщает Офис президента Украины, речь идет о «Реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса в Днепровском районе города Киева».

В результате и. о. директор зная заранее, что около половины работ не выполнена или выполнена ненадлежащим образом – все же подписал акты приемки работ.

На счета частной фирмы было перечислено 22 млн грн бюджетных средств.

Эксперты провели экспертизы и выяснили, что ущерб нанесен на сумму почти 10 млн грн.

В скором времени будет дана правовая оценка должностным лицам подрядной организации.

Прокуратуры города Киева уведомили о подозрении и.о. директора по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

К слову, недавно в Одессе разоблачили чиновника, требовавшего "откат" от инвесторов за установку солнечных панелей.

Чиновник требовал "откат" от инвесторов за установку солнечных панелей.

Сообщается, что к чиновнику обратились представители из-за границы, чтобы инвестировать средства в Украину, несмотря на войну.

Его задержали при получении 7000 долларов.

Последние новости Украины:

"Дроны, а не суды за 106 миллионов": в Одессе в горсовет сходятся люди, кадры.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, что бы логерку из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".