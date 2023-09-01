НБУ предупреждает, что остался всего месяц, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов.

НБУ добавляет, что речь идет о монетах и ​​банкнотах гривны старых образцов до 2003 года - вскоре их изымают из наличного обращения.

Как сообщает НБУ, разменные монеты 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты 1 , 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска - можно сдать до 30 сентября 2023 года включительно.

Для того чтобы совершить обмен необходимо обратиться в НБУ:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также можно обратиться в уполномоченные банки НБУ: АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Райффайзен Банк», АО «ПУМБ».

"Важно! Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена", - говорится в сообщении НБУ.

Украинцы в комментариях начали делиться мнениями по поводу заявления НБУ.

"В США уже столетними банкнотами можно пользоваться, а у нас 20-летние изымают! Удивительно...",

"кроме США так никто не делает. Изымать старые деньги из обращения это нормальная практика, логическая практика. Никакие здесь права не нарушаются",

"Странные правила. Зачем их изымать? Да и вы часто меняете дизайн",

" А как и где можно будет купить эти сданные купюры и монеты старого образца, которые вы сейчас изымаете из обращения?", - пишут в комментариях под публикацией НБУ украинцы.

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