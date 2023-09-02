Так, ребенок находился на мосту в небольшом городке в округе Нортхайм.
В какой-то момент к ним подошел незнакомец и пожаловался на русском, что дети говорят по-украински.
Мужчина внезапно захотел, чтобы дети разговаривали "на понятном ему языке".
Следователи прокуратуры сообщили, мужчина якобы дернул одного из детей за волосы, а затем схватил 10-летнего мальчика и сбросил его через перила моста.
В результате мальчик сильно ударился о железные балки, ребенок получил ранения головы и ноги.
Сообщается, что 10-летний мальчик из Украины не мог долго подняться самостоятельно, в какой-то момент преступник бросил в ребенка стеклянную бутылку, попавшую мальчику в правое плечо.
Преступник скрылся, а дети сразу рассказали о случившемся своим родителям.
Прокурор добавил, что нападение, которое произошло 26 августа, вероятно было политически мотивированным, потому что, по словам следователя, преступник говорил детям, что "войну начала Украина".
Полиция разыскивает преступника: примерный возраст подозреваемого - от 40 до 45 лет, злоумышленник был одет в синюю футболку, черную кепку и джинсовые шорты.
Прокуратура начала расследование по факту покушения на убийство.
Джерело: Die Welt.
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