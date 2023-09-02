Так, ребенок находился на мосту в небольшом городке в округе Нортхайм.

В какой-то момент к ним подошел незнакомец и пожаловался на русском, что дети говорят по-украински.

Мужчина внезапно захотел, чтобы дети разговаривали "на понятном ему языке".

Следователи прокуратуры сообщили, мужчина якобы дернул одного из детей за волосы, а затем схватил 10-летнего мальчика и сбросил его через перила моста.

В результате мальчик сильно ударился о железные балки, ребенок получил ранения головы и ноги.

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Сообщается, что 10-летний мальчик из Украины не мог долго подняться самостоятельно, в какой-то момент преступник бросил в ребенка стеклянную бутылку, попавшую мальчику в правое плечо.

Преступник скрылся, а дети сразу рассказали о случившемся своим родителям.

Прокурор добавил, что нападение, которое произошло 26 августа, вероятно было политически мотивированным, потому что, по словам следователя, преступник говорил детям, что "войну начала Украина".

Флаг Украины

Полиция разыскивает преступника: примерный возраст подозреваемого - от 40 до 45 лет, злоумышленник был одет в синюю футболку, черную кепку и джинсовые шорты.

Прокуратура начала расследование по факту покушения на убийство.

Джерело: Die Welt.

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