НБУ сообщил, как понять, что финансовое учреждение нарушает права клиента, озвучены типичные признаки.

НБУ ответил на популярные вопросы украинцев, в частности, как можно понять, что финансовое учреждение нарушает ваши права.

Пресс-служба НБУ предоставила развернутый ответ, как выявить нарушения.

НБУ обнародовал типичные признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг.

Первый признак – это обращение к потребителю с требованием уплатить кредит другого лица, когда потребитель не является поручителем, наследником или представителем должника.

Также НБУ привел еще одну одинаковую – применение жестких методов взыскания задолженности. Например, использование нецензурной лексики, морального давления на потребителя или угроз - это явное нарушение.

Среди признаков нарушения есть также настойчивое предложение кредитных продуктов, таких как кредитные карты или лимиты, в случае перевыпуска платежной карты в банке.

НБУ сообщает, что явным признаком нарушений является начисление процентов за пользование кредитом сверх срока кредитования.

Также НБУ сообщил о выплате не в полном объеме, непринятии решения о выплате или даже отказе в выплате страхового возмещения страховыми компаниями.

Кроме того, недавно НБУ сообщил, как действовать в случае, если человек обменял валюту, однако потом передумал – как можно отменить сделку.

В НБУ сообщили, что можно провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена.

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