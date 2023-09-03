Один из клиентов Монобанка решил снять 16 тысяч гривен со своей банковской карты с помощью банкомата "ПриватБанк". Однако хотя деньги были списаны с его карты, банкомат "ПриватБанк" не выдал живых денег. Пользователь поделился своей историей на форуме Минфина.

Этот инцидент заставил клиента ждать решения проблемы в течение двух месяцев. Он также отметил, что попытка снять средства с банкомата "ПриватБанк" была не маленькой – 16000 гривен.

После попытки снятия денег банкомат "ПриватБанк" долго их считал, но в конце выдал ошибочное сообщение. Несмотря на обещания службы поддержки "ПриватБанк" о возврате денег в течение 10-20 минут, деньги так и не вернулись на карточку пользователя.

В результате ему было посоветовано обращаться в банк Монобанка. Сначала Монобанк пригласил ждать 10 дней, а затем этот срок был продлен до двух месяцев.

В "ПриватБанке" объяснили: "Всегда рекомендуем обратиться в банк, который выдал карточку, ведь именно он может идентифицировать вас, как владельца карты и подать заявку на возврат средств и в случае подтверждения факта сбоя ждать возврата средств в определенный срок".

Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется внимательно проверять банкомат перед использованием, убедиться, что нет никаких съемных элементов или аномалий. При вводе пин-кода клавиатуру следует прикрывать рукой, поскольку бывают случаи установки камер для подсмотра пароля.

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