Сообщается, что аферист торговал гуманитарной помощью.
Следователи Нацполиции разоблачили псевдоволонтера.
Оказалось, что псевдоволонтер продавал лекарства, одеяла, матрасы и другие важные вещи, посланные пострадавшим украинцам в 2022 году из-за границы.
Известно, что гуманитарная помощь назначалась пострадавшим во время оккупации города жителям Ирпеня.
Во время проведенных санкционированных обысков в помещениях, где хранилась гуманитарная помощь, было найдено "антисептики", турникеты, перевязочный материал, медицинские приборы, одежда, детское питание и не только.
Сейчас ведутся следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины.
Недавно сообщалось, что чиновники медкомиссии организовали масштабную "схему" наживы на ухилянтах.
Задержан организатор сделки, речь идет о должностном лице местного лечебно-диагностического центра.
Он привлек к "схеме" более 10 человек, в первую очередь чиновников областной военно-врачебной комиссии.
Злоумышленник предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и скрыться за границу.
За деньги от 3 до 10 тысяч долларов он обещал "найти" фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
Злоумышленнику сообщено о подозрении.
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