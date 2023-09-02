Псевдоволонтера разоблачили на махинациях, помощь предназначалась пострадавшим жителям Ирпеня, но она до них не дошла.

Сообщается, что аферист торговал гуманитарной помощью.

Следователи Нацполиции разоблачили псевдоволонтера.

Оказалось, что псевдоволонтер продавал лекарства, одеяла, матрасы и другие важные вещи, посланные пострадавшим украинцам в 2022 году из-за границы.

Известно, что гуманитарная помощь назначалась пострадавшим во время оккупации города жителям Ирпеня.

Во время проведенных санкционированных обысков в помещениях, где хранилась гуманитарная помощь, было найдено "антисептики", турникеты, перевязочный материал, медицинские приборы, одежда, детское питание и не только.

Сейчас ведутся следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины.

Недавно сообщалось, что чиновники медкомиссии организовали масштабную "схему" наживы на ухилянтах.

Задержан организатор сделки, речь идет о должностном лице местного лечебно-диагностического центра.

Он привлек к "схеме" более 10 человек, в первую очередь чиновников областной военно-врачебной комиссии.

Злоумышленник предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и скрыться за границу.

За деньги от 3 до 10 тысяч долларов он обещал "найти" фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Злоумышленнику сообщено о подозрении.

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