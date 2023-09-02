Сообщается, что аферист торговал гуманитарной помощью.

Следователи Нацполиции разоблачили псевдоволонтера.

Оказалось, что псевдоволонтер продавал лекарства, одеяла, матрасы и другие важные вещи, посланные пострадавшим украинцам в 2022 году из-за границы.

Известно, что гуманитарная помощь назначалась пострадавшим во время оккупации города жителям Ирпеня.

Псевдоволонтера разоблачили на махинациях

Во время проведенных санкционированных обысков в помещениях, где хранилась гуманитарная помощь, было найдено "антисептики", турникеты, перевязочный материал, медицинские приборы, одежда, детское питание и не только.

Псевдоволонтера разоблачили на махинациях

Сейчас ведутся следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины.

Недавно сообщалось, что чиновники медкомиссии организовали масштабную "схему" наживы на ухилянтах.

Задержан организатор сделки, речь идет о должностном лице местного лечебно-диагностического центра.

Он привлек к "схеме" более 10 человек, в первую очередь чиновников областной военно-врачебной комиссии.

Злоумышленник предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и скрыться за границу.

За деньги от 3 до 10 тысяч долларов он обещал "найти" фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Злоумышленнику сообщено о подозрении.

Последние новости Украины:

Предатель хотел оставить без тепла украинцев, теперь ему светит пожизненное: что известно.

Как сообщала Politeka.net, чиновники прокрутили новую коррупционную схему, скандальные детали.

Также сообщалось Politeka.net, у страниц в тюрьме умудрился работать на кафиров.