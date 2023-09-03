У Украины есть несколько поставщиков природного газа для населения, предлагая тарифы от 7,7 до 9,99 гривен за кубометр. У 7 из них цена на газ ниже 8 гривен, у 5 – выше этого показателя. Украинцам установили тарифы на газ в сентябре. Стало известно, сколько придется платить.
Большинство украинских домохозяйств, примерно 98%, являются клиентами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", которая предлагает горючее по гарантированной цене 7,96 гривен за кубометр.
Эти годовые тарифы остаются в силе до 1 мая 2024 г., то есть до окончания отопительного сезона, гарантируя стабильность цен на газ. В дополнение к этому Кабинет Министров Украины 22 августа продлил действие ПСО (возложение специальных обязанностей) на рынке природного газа, что сохранит неизменными тарифы на отопление.
Какие тарифы на газ предлагают (грн за кубометр):
- "Эру Людям" – 7,70
- "Энерджи трейд групп" – 7,799
- «Нафтогаз» — 7,96.
- "Тернопольоблгазсбыт" – 7,96
- "Прикарпатый энерго трейд" – 7,98
- "Полтавагасбыт" - 7,99
- «Галнафтогаз» «Окко Контракт» — 7,99
- "Львовэнергосбыт" – 8,20"
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) -8,46
- "Аскания энергии" - 9,95
- "Свитгаз" – 9,99
Для производителей тепла для населения ООО "ХПК "Нефтегаз Трейдинг" (имеющее собственность на ПСО) будет поставлять газ по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров; для производителей тепла для бюджетных учреждений - по 16 390 гривен за тысячу кубометров. Для других потребителей тарифы на газ будет установлен в соответствии с рыночными условиями в Украине.
Источник: Обозреватель.
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