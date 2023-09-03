У Украины есть несколько поставщиков природного газа для населения, предлагая тарифы от 7,7 до 9,99 гривен за кубометр. У 7 из них цена на газ ниже 8 гривен, у 5 – выше этого показателя. Украинцам установили тарифы на газ в сентябре. Стало известно, сколько придется платить.

Большинство украинских домохозяйств, примерно 98%, являются клиентами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", которая предлагает горючее по гарантированной цене 7,96 гривен за кубометр.

Эти годовые тарифы остаются в силе до 1 мая 2024 г., то есть до окончания отопительного сезона, гарантируя стабильность цен на газ. В дополнение к этому Кабинет Министров Украины 22 августа продлил действие ПСО (возложение специальных обязанностей) на рынке природного газа, что сохранит неизменными тарифы на отопление.

Какие тарифы на газ предлагают (грн за кубометр):

"Эру Людям" – 7,70

"Энерджи трейд групп" – 7,799

«Нафтогаз» — 7,96.

"Тернопольоблгазсбыт" – 7,96

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98

"Полтавагасбыт" - 7,99

«Галнафтогаз» «Окко Контракт» — 7,99

"Львовэнергосбыт" – 8,20"

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) -8,46

"Аскания энергии" - 9,95

"Свитгаз" – 9,99

Для производителей тепла для населения ООО "ХПК "Нефтегаз Трейдинг" (имеющее собственность на ПСО) будет поставлять газ по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров; для производителей тепла для бюджетных учреждений - по 16 390 гривен за тысячу кубометров. Для других потребителей тарифы на газ будет установлен в соответствии с рыночными условиями в Украине.

Источник: Обозреватель.

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